Aquara: un encomio solenne ai Carabinieri e al Comandante Malandrino

AQUARA. Un encomio solenne ai Carabinieri della Stazione di Aquara e in particolar modo al suo Comandante Maresciallo Capo, Giacomo Malandrino, per l’attività quotidianamente svolta a difesa della comunità e del territorio e i sentimenti di stima per la gloriosa Arma dei Carabinieri.

I Carabinieri di Aquara con il comandante, qualche tempo fa, sono stati impegnati in una brillante operazione che, a conclusione di una particolareggiata attività di indagine sul territorio comunale, ha portato all’arresto di trafficanti di stupefacenti. Il loro altissimo senso del dovere e l’elevatissima capacità professionale, coniugati con un non comune intuito investigativo, hanno consentito ad essi di assicurare alla giustizia anche altri delinquenti che si sono resi colpevoli di razzie e furti in località rurali della Comunità di Aquara.

In questo modo l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Marino, vuole esprimere soddisfazione a nome dell’intera comunità per il compimento di queste efficaci azioni di contrasto all’illegalità e a difesa della sicurezza dei cittadini.