Tentato furto in farmacia a Perdifumo

Tentato furto nella notte tra domenica e lunedì in località San Pietro di Perdifumo, al confine con il territorio di Castellabate. Ignoti sono entrati in azione all’interno di una farmacia. Stanno alle prime ricostruzioni, i malviventi, dopo aver forzato l’ingresso, sono riusciti ad accedere nel locale. A quel punto hanno tentato di forzare il registratore di cassa ma è scattato l’allarme che ha messo in fuga i malviventi.

All’interno, omunque, non era presente denaro contante. Il tentativo è stato scoperto nella giornata di lunedì.

Sul caso indagano i Carabinieri della stazione di Perdifumo. Dettagli utili a risalire all’identità dei ladri potrebbero arrivare da alcune videocamere presenti in zona punto per fortuna per la farmacia soltanto qualche danno