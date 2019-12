Omignano, a fuoco canna fumaria: paura in abitazione

Panico poco prima delle ore 18 di oggi ad Omignano, dove una canna fumaria si è improvvisamente incendiata in un’abitazione ubicata sulla Pedemontana nei pressi della Strada Provinciale 274. Notevole la quantità di fumo che ha invaso la carreggiata. Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania che hanno impegnato due squadre per avere la meglio sulle fiamme.

Per fortuna non si sono registrati danni importanti all’abitazione e non si registrano feriti.

Sul posto anche i Carabinieri della Stazione di Sessa Cilento che hanno provveduto a regolare la circolazione.