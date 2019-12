Nel Cilento la campagna “Difendi l’economia nazionale, a Natale regala prodotto Italiano”.

Anche nel Golfo di Policastro, il Sindacato Sinlai e Lega della Terra, lanciano la campagna di sensibilizzazione nazionale per sostenere il prodotto made in Italy. In diverse attività commerciali della zona, i rappresentanti delle due organizzazioni, hanno affisso delle locandine che invitavano a sostenere l’economia nazionale comprando, per le feste natalizie e non solo, prodotti Italiani.

“ E’ nostro dovere – dichiara Arenare Valerio del Sindacato Sinlai – sostenere i prodotti Made in Italy e possiamo farlo iniziando dalle compere quotidiane scegliendo prodotti provenienti dalla nostra nazione e preferendo, magari, di acquistarli negli esercizi commerciali non affiliati alle grosse multinazionali. Le piccole e medie aziende Italiane, specie dei settori agroalimentari e dell’artigianato, stanno soffrendo in modo particolare la crisi economica che attanaglia il nostro paese da anni ma anche, e soprattutto, la concorrenza sleale delle aziende che immettono sui nostri mercati prodotti provenienti da paesi stranieri, in particolar modo da paesi extracomunitari. Una concorrenza che sta, neanche molto lentamente, distruggendo la nostra economia con la complicità dei nostri politici, sindacati, Associazioni di categoria e, chiaramente, dell’Unione Europea”.

“Noi possiamo opporci a questa situazione sostenendo e sponsorizzando il prodotto Made in Italy e boicottando i prodotti stranieri che, seppur arrivano sul nostro mercato con prezzi più bassi rispetto al nostro prodotto nazionale, sono qualitativamente inferiori e spesso di origine sospetta, senza considerare le condizioni di lavoro in cui spesso sono costretti ad operare i lavoratori utilizzati soprattutto nelle aziende agricole e manifatturiere orientali. Quindi per il Santo Natale, scegliamo la qualità e aiutiamo l’economia nazionale acquistando solo ed esclusivamente prodotto made in Italy”, conclude.