Natale al cinema nelle sale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Natale è in arrivo! Vediamo insieme le pellicole in programma nelle sale cinematografiche del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, durante il periodo natalizio.

Ecco i film:

Cineteatro Eduardo De Filippo – Agropoli

Il 25 e 26 dicembre ore 18:00 e 21:00

PINOCCHIO

Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all’Omino di burro, il Tonno e la Balena. Perché questo ennesimo adattamento cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo è enormemente rispettoso dell’originale, come già era stato Il racconto dei racconti al testo di Gianbattista Basile.

Cineteatro La Provvidenza – Vallo della Lucania

Il 24 e 25 dicembre ore 17:00, 19:15 e 21:30

IL PRIMO NATALE

Salvo, ladro di arte sacra, un giorno sottrae alla chiesa di padre Valentino un bambinello di grande valore. Scoperto con le mani nel sacco, fugge a perdifiato nella campagna, inseguito dal prete: la corsa dei due finisce miracolosamente nell’anno zero, in cui Salvo e Valentino si ritrovano teletrasportati per caso. Inseguiti da Erode, sulle tracce di due stranieri in possesso di informazioni precise sull’arrivo del Salvatore, i due finiscono per unirsi ai ribelli Zeloti. Ma le differenze di carattere tra Salvo e Valentino finiranno per pesare, e non poco, sulla storia del Natale.

Cineteatro Tempio del Popolo – Policastro Bussentino

Il 25 e 26 dicembre ore 16:45 e 19:15

PINOCCHIO

Il 25 e 26 dicembre ore 21:30

IL PRIMO NATALE

Cinema Bolivar – Marina di Camerota

Il 24 e 25 dicembre ore 17:00

STAR WARS – L’ASCESA DI SKYWALKER

La resistenza è ridotta a poche unità, il primo ordine dilaga sotto il comando del leader supremo Kylo Ren, ma un messaggio ha turbato la galassia. L’imperatore Palpatine giura vendetta! Ren si mette così alla ricerca dell’origine della trasmissione e arriva a confrontarsi con Palpatine, che gli offre una spaventosa flotta se saprà eliminare la ragazza Jedi, Rey. Questa combatte e si addestra seguendo gli insegnamenti del generale Organa, mentre Finn, Poe e Chewbacca ricevono messaggi da una spia nel Primo Ordine.

Il 24 e 25 dicembre ore 19:00 e 21:30

IL PRIMO NATALE

Cineteatro Ferrari – Sapri

Il 25 e 26 dicembre ore 16:30

STAR WARS – L’ASCESA DI SKYWALKER

Il 25 e 26 dicembre ore 19:30 e 21:30

IL PRIMO NATALE

Cinema Adriano – Sala Consilina

Il 25 e 26 dicembre ore 19:00 e 21:00

IL PRIMO NATALE

Il 26 dicembre ore 16:30

STAR WARS – L’ASCESA DI SKYWALKER