Ecco le famiglie più numerose ad Albanella e Alfano

Anche oggi continuiamo la ricerca sui cognomi dei nuclei familiari più diffusi nel comprensorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Nei giorni scorsi vi abbiamo proposto alcuni comuni del Cilento e del Vallo di Diano (utilizza il modulo di ricerca in alto a destra per trovarli), ora proseguiamo la nostra ricerca in ordine alfabetico. Infatti oggi ci spostiamo in due Comuni cilentani che iniziano con la lettera A: Albanella e Alfano.

Per ogni comune verranno elencati i venti cognomi dei nuclei familiari più frequenti presentati in ordine decrescente di numerosità. Essi saranno quindi presentati ordinati dal più diffuso al meno diffuso.

Ecco le classifiche aggiornate:

Albanella

Posizione Cognome Famiglie 1 Cammarano 43 2 Guarracino 39 3 Capozzoli 35 4 Lettieri 28 5 Pellegrino 21 6 Cerruti 21 7 Russo 21 8 Vairo 16 9 Scorziello 16 10 Costantino 16 11 Di Lucia 15 12 De Rosa 15 13 Pinto 13 14 De Simone 13 15 Verrone 13 16 Parente 13 17 Quaglia 13 18 Inglese 12 19 Scorzelli 11 20 Gaudiano 10

Alfano