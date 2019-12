Centro Sportivo Meridionale, incontro con i sindaci e con il popolo!

Si è tenuto ieri, come da programma, l’atteso scambio di opinioni tra i vertici del Centro Sportivo Meridionale e i sindaci del territorio.



‘Peccato però che di sindaci ce n’erano pochi’.Giudice dell’evento il popolo di Metasport, attento e deciso.Sul tavolo la paventata chiusura delle strutture, una fine annunciata da tempo e, minacciata da una messa in liquidazione del Consorzio che le gestisce. Una crisi smorzata nelle ultime ore dal regalo di Natale della Regione che, su pressione dei consiglieri Regionali Enzo Maraio e Corrado Matera e del consigliere Provinciale Giovanni Guzzo hanno permesso lo stanziamento di 300mila euro per evitare il peggio almeno per il prossimo anno.Una crisi nata dalla mancanza di fondi causata, secondo il C.d.A. del Consorzio, dai comuni morosi che da diversi anni non pagano la ‘retta’.Ricordiamo che sono 13 gli Enti che rappresentano il Consorzio e, solo tre sono in regola con i pagamenti.L’incontro di ieri, coordinato dal direttore della Metasport Donato Alberigo, ha visto gli interventi del Presidente del Consorzio Vittorio Esposito, del Presidente della Comunità Montana Raffaele Accetta, del Consigliere provinciale Giovanni Guzzo, di un rappresentante sindacale e di alcuni utenti delle strutture sportive.Il grido comune è stato: ‘ salviamo il salvabile’.Come?Prendendo delle decisioni.Cosa vuol dire decidere?Sul vocabolario della lingua italiana troviamo diverse definizioni, le più interessanti sono certamente le seguenti:a) “pervenire a un giudizio definitivo ponendo fine a dubbi e incertezze preesistenti”;b) “stabilire dopo attenta analisi”.Far decidere i comuni ‘morosi’ di pagare i debiti? Forse, se i sindaci, dopo attenta analisi lo ritengono giusto.Far decidere gli amministratori del Consorzio di insistere sulla strada intrapresa? Sindaci permettendo.Comunque vada ‘Alea iacta est’.L’unica certezza è la presenza a oggi di 1300 persone che usufruiscono degli impianti, buona organizzazione e istruttori qualificati che fanno la differenza. Un centro di aggregazione sociale frequentato da centinaia di bambini. Fitness, tennis e nuoto con una squadra agonistica ai primi posti delle classifiche Regionali e Nazionali.Insomma il luogo perfetto per stare insieme all’insegna dello sport.