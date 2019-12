Castellabate, novità sul fronte Consac

Buone notizie per i cittadini di Castellabate. La Consac, la società che gestisce da alcuni mesi la rete idrica sul territorio e le cui bollette particolarmente esose avevano indotto i cittadini a protestare scendendo anche in piazza, ha informato attraverso una nota che è stata avviata una campagna di verifica sui consumi per le fatture del terzo trimestre di importo superiore a €200.

Saranno quindi riemesse le bollette per le quali è stato possibile effettuare la lettura o è giunta comunicazione di autolettura. Le bollette in questo caso saranno sostitutive delle precedenti.

La data di scadenza per il pagamento è fissata per il 30 gennaio 2020. Anche le bollette già emesse avranno la stessa scadenza. È possibile la rateizzazione. In caso non si procedesse nel pagamento nei tempi stabiliti verranno avviate le procedure di recupero della morosità.