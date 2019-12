Camerota: una palestra per la scuola media

Approvato il progetto per la “Realizzazione di una palestra comunale annessa alla scuola media Angelo Poliziano”, da parte dell’amministrazione del Comune di Camerota. In particolare si tratta di finanziare l’opera attraverso le risorse del Piano Palestre con i fondi del MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Lo scopo è di realizzare una struttura che consente ai giovani di crescere in ambito sportivo, sociale e culturale.

Il progetto è stato redatto dall’architetto Antonietta Coraggio e prevede la spesa totale di 991.674,54 euro di cui circa 770 mila per lavori compresi oneri di sicurezza e circa 221 per somme a disposizione della stazione appaltante. La somma dell’intervento sarà interamente coperta con i fondi del MIUR visto che l’importo richiesto è stato finanziato in toto.

In Campania sono solo sette i Comuni che sono riusciti ad ottenere il finanziamento per la realizzazione di una nuova opera o per la ristrutturazione di un corpo esistente. Quattro i comuni della provincia di Salerno e solo due nel Cilento.

In questo modo, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta, punta a realizzare un’opera utile soprattutto per tutti gli studenti del territorio.