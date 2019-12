Agropoli, riscossione tributi: gara da rifare

Blackout nella gara per la riscossione dei tributi ad Agropoli. Il TAR ha accolto il ricorso della Soget contro l’esclusione dalla gara d’appalto, poi vinta da Gamma Tributi e Municipio di Trento. La centrale unica dell’Unione Comuni Alto Cilento aveva escluso la società pescarese in quanto la stessa era stata già esclusa da un precedente bando del Comune di Torre Annunziata per aver fornito delle dichiarazioni non veritiere.

Nel partecipare alla gara relativa al comune di Agropoli, La Soget aveva fornito una documentazione integrativa relativa al caso del comune napoletano, sottolineando di non aver mai reso false dichiarazioni. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha accolto il ricorso del Comune di Torre Annunziata e per questo anche ad Agropoli la ditta è stata esclusa.

Eppure secondo i giudici del Tar ciò è avvenuto illegittimamente. Sul database dell’anticorruzione, infatti, non sono menzionati i fatti di Torre Annunziata. Pertanto il comune di Agropoli avrebbe dovuto consentire la partecipazione alla gara.