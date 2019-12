In aumento gli spostamenti degli italiani in Croazia per le cure dentali

Negli ultimi anni un fenomeno in grande crescita è quello del turismo dentale: sempre più italiani si rivolgono a Paesi stranieri per la cura dei loro denti, attratti dall’economicità dei servizi offerti rispetto ai relativi prezzi italiani. Uno dei Paesi leader in questo campo è sicuramente la Croazia, capace di offrire buone cure a prezzi molto più bassi rispetto a quelli italiani. Molte persone infatti scelgono la Croazia sia per quanto riguarda piccoli interventi come devitalizzazioni e otturazioni, sia per interventi più invasivi e impegnativi come protesica e implantologia dentale.

Questo è un fenomeno di grande rilevanza e interesse, che però spesso nasconde diverse insidie, per questo per trovare un dentista in Croazia vi consigliamo di affidarvi a professionisti come dentisti-croazia.it, un sito che offre l’organizzazione non solo dell’intervento, ma anche per tutto ciò che ne sta attorno, come trovare l’alloggio e il trasporto migliore, sempre garantendo affidabilità e prezzi competitivi.

Le cause del turismo dentale

Il primo fattore ad attirare così tanti italiani in Croazia per le cure dentali è senza dubbio il lato economico. Infatti gli studi dentistici italiani presentano molto spesso un listino prezzi molto alto, rendendo le cure dentali per molte persone meno abbienti un lusso che non possono permettersi. Gli studi croati, invece, hanno un listino prezzi molto più basso, spesso con prezzi del 70% inferiori rispetto a quelli italiani. Inoltre, la vicinanza tra il nostro Paese e la Croazia rende il viaggio di andata e ritorno non troppo costoso, non intaccando così il risparmio sul pacchetto complessivo.

Altro fattore di importanza determinante consiste nei tempi d’attesa. In Italia dal rilevamento del problema alla sua soluzione possono passare molti mesi, facciamo un esempio che sarà famigliare a tutti: si ha un problema ai denti, si chiama uno studio per fissare un primo appuntamento, poi un secondo ed infine si fissa l’operazione. Questo è un processo che spesso e volentieri può richiedere molti mesi, tenendo conto che gli appuntamenti sono quasi sempre fissati in là nel tempo rispetto alla chiamata e, nel caso sia necessaria l’installazione di una protesi, questa deve essere ordinata e spedita molto spesso da Paesi stranieri, aumentando così ulteriormente l’attesa.

In Croazia invece, questo genere di prestazioni, può richiedere giusto qualche settimana dato che gli appuntamenti sono spesso fissati in seduta stante e le radiografie e le impronte vengono fatte direttamente dal dentista, il quale provvederà ad inviarle ai laboratori della zona per la costruzione delle protesi.

Ultimo aspetto, ma forse il più importante, il passaparola: sono molti gli italiani che sono andati in Croazia per le proprie cure dentali e quasi tutti sono tornati felici del trattamento ricevuto, lodando l’operato dei dentisti stranieri e consigliando ad amici e parenti di fare lo stesso. Un aspetto non da sottovalutare nello studio di questo fenomeno.

La scelta dello studio

Partendo dall’ultimo punto del paragrafo precedente, la scelta di molte persone è influenzata dal parere di altri pazienti che garantiscono l’efficacia, la qualità e l’economicità dei trattamenti di una data clinica per esperienza.

Un fattore invidiabile di questo business è senza dubbio la comunicazione: quasi tutte le cliniche possiedono siti internet, nei quali i nuovi interessati ai loro trattamenti possono reperire facilmente informazioni quali la storia della clinica, il suo grado di esperienza, le tecnologie usate e il listino prezzi, tutti fattori fondamentali in questo tipo di decisioni.

Infine in molti si rivolgono a portali che offrono servizi all-inclusive, ad esempio proprio come dentisti-croazia.it, i quali offrono preventivi gratuiti, assistenza e viaggi organizzati in ogni aspetto, rendendo il tutto molto più semplice e sicuro.