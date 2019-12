FOTO | Marina di Camerota, strada del Mingardo inghiottita dal mare

CAMEROTA. Ancora una volta il mare ha letteralmente inghiottito la Strada del Mingardo, che collega Palinuro e Marina di Camerota. Le forti onde di questa notte hanno portato sabbia, detriti e tronchi d’albero fin sulla carreggiata e provocato il crollo di una porzione di asfalto, dove già più volte si era intervenuti per la messa in sicurezza. Il Comune di Camerota ne ha disposto la chiusura già nella serata di ieri, vista l’assenza dei requisiti minimi per poterla attraversare.

Tutt’oggi la strada resta interdetta alla circolazione. Sul posto la Protezione Civile di Camerota, rappresentanti dell’amministrazione comunale, polizia locale e gli operai del Comune che stanno costantemente monitorando la situazione.

La Strada Statale 562 è di competenza provinciale. Più volte l’Ente di Palazzo Sant’Agostino è intervenuto per sistemare l’arteria ma di fatto il problema è rappresentato dall’erosione costiera che avendo ridotto di molto la spiaggia del Mingardo fa si che con il maltempo il mare arrivi fin sull’asfalto. La chiusura dalla strada crea non pochi disagi, in particolare per colore che devono raggiungere Marina di Camerota dall’arean nord.