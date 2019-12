Eventi solidali con la Bcc di Aquara

La Bcc di Aquara al fianco di due iniziative organizzate dal gruppo giovani nel segno della solidarietà con lo scopo di sensibilizzare tutti ad aiutare il prossimo. Il primo evento dal titolo “Insieme per donare… Parole, testimonianze, poesia e musica” è stato organizzato per informare i partecipanti di un’importante scelta da prendere per salvare altre vite umane, ovvero la donazione degli organi. L’incontro si è tenuto presso la parrocchia Santa Maria della Misericordia di Oliveto Citra ed è stato organizzato dalla dott.ssa Maria Luisa De Prisco con il patrocinio della Bcc di Aquara, diretta da Antonio Marino, e dell’Associazione Bcc Aquara Giovani, presieduta da Rossella Di Stasi.

“Tombol-art” è il titolo dell’altra iniziativa che si è tenuta invece presso Tenuta Porta Ventura a Roccadaspide. Una tombolata artistica organizzata in favore dell’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, che ha visto la presenza di numerose persone e della volontaria Anna Risi, che da sempre promuove eventi sul territorio per sostenere la ricerca. La tombolata è stata preceduta da un momento culturale, moderato dalla prof.ssa Petolicchio, dedicato alla presentazione del libro di Alessandro Basso dal titolo “Abbassato in un antro è il paradiso”. Al tavolo dei relatori erano presenti il direttore generale della Bcc di Aquara, Antonio Marino, Rossella Di Stasi e Cristel Brogna del direttivo dell’Associazione Bcc Aquara Giovani, e l’artista Cristian Sorgente che ha presentato le sue opere pittoriche al pubblico presente.

Al termine della serata sono stati raccolti ben 1200 euro, totalmente devoluti all’Ail. Folta la partecipazione all’evento organizzato dell’Associazione Bcc Aquara Giovani, che conta già ben 257 adesioni a socio e che sicuramente crescerà con le prossime iniziative che il Direttivo intende promuovere nei prossimi mesi per coinvolgere sempre più i giovani nel sociale e nel mondo economico