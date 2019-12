Casaletto Spartano: ok a tirocini per gli studenti dell’Unisa

Il Comune di Casaletto Spartano approva la convenzione con l’Università degli Studi di Salerno per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento dedicati a studenti universitari. In particolare per i corsi di Laurea in Scienze Politiche ed Economia e Commercio/Economia Aziendale. Lo scopo del progetto è di favorire le scelte professionali degli studenti universitari attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Tirocini in Comune

La convenzione rientra nell’ambito delle attività di valorizzazione e promozione di iniziative dirette ai giovani i quali possono effettuare una esperienza presso il Comune.

I tirocini promossi dall’Università

Le Università possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in favore di propri studenti e laureati. Ciò al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi.

La durata della convenzione è di 3 anni dalla sottoscrizione. Essa è rinnovabile con espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti, assicurando la disponibilità ad ospitare i tirocinanti, presso la struttura comunale.