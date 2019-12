Autovelox di Agropoli, Anas conferma nessuna autorizzazione

L’autorizzazione dell’Anas per l’autovelox di Agropoli non c’è. Lo conferma il senatore del Movimento 5 stelle, Francesco Castiello, pubblicando una nota della società. Quest’ultima conferma che il comune di Agropoli, già lo scorso ottobre, ha chiesto il via libera al funzionamento dell’apparecchio sulla ex strada provinciale 430.

L’azienda ha replicato precisando che era necessaria un’integrazione della documentazione per poter concedere il nulla osta. Ad oggi i documenti richiesti non sono pervenuti. Pertanto viene confermato che l’autovelox di Agropoli funziona,ma senza la necessaria autorizzazione.

Ciò conferma i dubbi di coloro che da tempo stanno criticando la legittimità dell’autovelox di Agropoli, posto tra gli svincoli Agropoli nord e Agropoli sud della Cilentana, e tarato ad una velocità di 50 km orari.

Da Palazzo di città, però, continuano a sostenere una tesi: l’pparecchio per controllo elettronico della velocità non necessita di autorizzazione in quanto lo stesso è posizionato fuori dal perimetro della superstrada pertanto. Una tesi contestata da molti e che ora, grazie all’associazione noi consumatori, è finita anche sul tavolo della Procura.