Oroscopo di lunedì 23 dicembre 2019

Ariete – La situazione economica può essere gestita meglio e con maggiore prudenza: non è tempo di investimenti rischiosi, non ne vale la pena. Incontro folgorante in serata.

Toro – Vi sarà chiesta una pazienza e un’attenzione particolare nello svolgimento del lavoro. Potete farcela. In amore potete superare ogni ostacolo.

Gemelli – Ambizione e forza di volontà vi aiuteranno nel lavoro e farete progressi notevoli. Confusione pericolosa in amore.

Cancro – Oggi si chiuderà nel modo migliore una questione burocratica relativa al vostro lavoro. In amore imparate a dare di più.

Leone – Non fatevi scoraggiare da piccoli ostacoli: nel lavoro i traguardi si avvicinano. Fate chiarezza sui vostri sentimenti.

Vergine – La vostra abilità e la freddezza nell’affrontare le situazioni difficili vi agevola il lavoro. Cambiamenti in amore.

Bilancia – Prima di passare ad altri progetti, cercate di rafforzare le posizioni raggiunte nel lavoro. In amore cercate di capire cosa volete.

Scorpione – Siete ambiziosi e nella professione puntate sempre più in alto, ma ora dovrete fermarvi per un po’. Più costanza in amore.

Sagittario – Nel lavoro se un incarico non vi convince rilanciate una iniziativa alternativa. In amore occorre una maggiore sicurezza di sé.

Capricorno – L’obiettivo professionale si sta lentamente avvicinando: non perdete la fiducia. In amore avvertite una nota stonata.

Acquario – Nel lavoro le cose stanno prendendo un andamento assai favorevole: continuate così. Nuovi felici incontri in casa di amici.

Pesci – Mantenete la calma e riuscirete a superare brillantemente un’emergenza nel lavoro. Chi vi ama si sente trascurato.