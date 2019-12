Maltempo, alberi sulla Mingardina: disagi al traffico

Ancora danni dovuti al maltempo nel Cilento. Se ieri sera e questa mattina i problemi maggiori sono stati rappresentati dalla pioggia, ora è il vento a creare danni. Gran parte delle strade, in particolare quelle rurali del nostro comprensorio, sono invase da rami d’albero. In alcuni casi intere piante sono cadute. I problemi maggiori , però, si stanno segnalando in queste ore sulla Mingardina, tra Celle di Bulgheria e Palinuro.

Degli alberi, infatti, sono caduti sulla carreggiata bloccando completamente il traffico per circa 30 minuti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli uomini della protezione civile di Centola, gruppo Lucano, che con le loro squadre stanno provvedendo a rimuovere gli alberi che bloccano l’importante arteria.

Le operazioni non sono semplici, anche a causa della scarsa visibilità. L’invito è a procedere con cautela considerato il forte vento e il rischio che altre piante si abbattono sulla strada