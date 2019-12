Eccellenza: rinviata Pol. S. Maria-Costa d’Amalfi

Non si giocherà il big match, valido per la giornata numero 17 del girone d’andata del girone B d’Eccellenza regionale, tra Polisportiva Santa Maria e Costa d’Amalfi.

La sfida, in programma nel pomeriggio nel Cilento, è stata rinviata causa il forte maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla regione Campania, che ha reso poco sicura la viabilità e di conseguenza lo spostamento del team ospite. Questa la nota del club giallorosso che comunica il rinvio della gara:

Si comunica che la gara odierna tra Polisportiva Santa Maria e Costa d’Amalfi, in programma alle 14.30 allo stadio “Carrano” di Santa Maria di Castellabate, è stata rinviata dal Comitato Regionale FIGC a causa dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Regione Campania, e in particolare la Costiera Amalfitana, rendendo di fatto difficili i collegamenti per la formazione ospite con il Cilento. La data del recupero sarà comunicata nelle prossime ore.