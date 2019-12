Eccellenza: Buccino Volcei, ore decisive per il tecnico De Pascale

Ore calde in casa Buccino Volcei, formazione che ieri ha pareggiato, per 1-1, con la Virtus Avellino nell’ultimo turno del girone d’andata del girone B d’Eccellenza regionale.

La formazione volceiana, presieduta dal patron Gaetano Del Chierico, potrebbe infatti decidere per il cambio sulla panchina dei rossoneri esonerando così il tecnico Maurizio De Pascale, arrivato in estate al timone del Buccino.

Troppi, secondo le indiscrezioni, i quattro pareggi consecutivi arrivati negli ultimi quattro match, per una società ambiziosa che non vuole perdere la scia del treno play-off, obiettivo ancora possibile visti i 25 punti raccolti nei 17 incontri giocati in campionato.