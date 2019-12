Castellabate, proseguono gli eventi natalizi

L’incanto del Natale a Castellabate continua anche tra le feste. Tanti gli appuntamenti che accompagneranno il periodo natalizio, tra tradizione, musica e allegria, in uno dei borghi più belli d’Italia. Si parte con rievocazioni storiche di antichi mestieri “Tra vasci e vichi”, II edizione a cura dell’associazione Paesanamaente nel centro storico il 23, 26 e 27 dicembre e 5 gennaio dalle ore 19:30. Gusto e divertimento con l’atteso appuntamento con “Saperi e sapori di un antico borgo marinaro” XVI edizione, in Via Pagliarola a Santa Maria il 28 e 29 dicembre dalle 19:00, un’iniziativa portata avanti dall’Associazione Raffaele Tortora.

Il 30 dicembre si gioca in Piazza Comunale con la “Tombolata vivente” di Vivi San Marco. Torna anche “Natale p’à via vecchia” II edizione, in Via Marina a San Marco sabato 4 gennaio 2020 dalle 18:30, organizzato dalla Parrocchia di San Marco, per finanziare i lavori interni del campanile, e ancora, il 5 gennaio “La befana vien giocando” dalle 14:30 alle ore 17:00 in piazza G. Comunale con l’animazione per i più piccoli a cura di Vivi San Marco.

«Castellabate anche in inverno riesce a stupire con una programmazione di qualità fatta di eventi che crescono e si perfezionano anno dopo anno con l’impegno delle tante realtà associative locali – dichiara il Vice Sindaco con deleghe al turismo e alla cultura, Luisa Maiuri – grandi numeri di presenza turistiche anche in bassa stagione con iniziative quali i mercatini di Natale nel centro storico, le mostre artistiche nel Castello dell’Abate, le iniziative promosse dalle attività commerciali e tutte le altre manifestazioni che sono sempre più conosciute e attese anche oltre i confini comunali».