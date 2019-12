Sacco programma restyling per 4 strade

SACCO. Via Casalvetere, via Saracina, via Piano della Monaca, via comunale di località Prato – Fiume. Sono queste le strade che il Comune di Sacco intende riqualificare. 200mila euro la spesa preventivata in base al progetto approvato dall’amministrazione comunale. L’opera sarà candidata a finanziamento.

Fondi per le strade: il progetto

L’occasione è offerta dallo Sblocca Cantieri: un decreto interministeriale di Mit e Mef, infatti, attribuisce risorse per i piccoli comuni. Risorse che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Latempa, ha deciso di provare ad ottenere per intervenire sulla viabilità.

In queste zone le criticità sulle strade sono notevoli. Per i comuni risulta impossibile intervenire con liquidità proprie, complici anche i pochi fondi a disposizione e i continui tagli del Governo. Riuscire ad ottenere finanziamenti di Governo e Regioni risulta quindi importante per aprire i cantieri. Ecco perché molti centri si stanno muovendo in questa direzione.