FOTO | Vigili del fuoco – babbo natale per i degenti del “San Luca”

VALLO DELLA LUCANIA. Continuano le iniziative all’insegna della solidarietà dei vigili del fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. Nella giornata di ieri i caschi rossi, indossando gli abiti di Babbo Natale e dei suoi elfi, sono stati presso l’ospedale “San Luca” per consegnare regali ai più piccoli, ospiti del reparto di pediatria.

Per loro una gradita sorpresa e un momento di gioi e spensieratezza durante la degenza nell’ospedale vallese.

Non si tratta dell’unica iniziativa che i vigili del fuoco hanno organizzato in favore dei più piccoli durante queste festività. Nei giorni scorsi sono stati protagonisti anche ad Agropoli, presso l’istituto “Scudiero”. In questo caso il Babbo Natale dei vigili del fuoco arrivò a bordo di un’autoscala, sorprendendo e divertendo i più piccoli.