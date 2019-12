Eccellenza: arrivo argentino per la Polisportiva S.Maria

Acquisto sudamericano per i cilentani della Polisportiva S. Maria, formazione in testa al raggruppamento B d’Eccellenza alla pari della Palmese. Il team giallorosso, caro al presidente Francesco Tavassi, ha annunciato in mattinata l’ultimo innesto di mercato: Daniel Matias Cotello. Questa la nota del club guidato dal tecnico Egidio Pirozzi:





La Polisportiva Santa Maria 1932 è lieta di annunciare l’arrivo del calciatore argentino Daniel Matias Cotello. Classe 1987, proveniente dal Pavia, attualmente in Eccellenza, ha totalizzato in questa prima parte di stagione 8 gol in 15 partite tra campionato e coppa. Si tratta di un esterno d’attacco, dotato di tecnica e forza fisica, che va ad aggiungersi al reparto d’attacco a disposizione di mister Pirozzi.

Da sette anni in Italia, Cotello ha giocato in Eccellenza con il Termoli, il Corato, l’Acri, il Real Senise e il Metapontino, prima di approdare quest’anno in Lombardia. L’atleta sarà subito a disposizione di mister Pirozzi.