Castellabate: una giornata per la pulizia del Sentiero di San Costabile

CASTELLABATE. Continuano le iniziative che un gruppo di volontari e appassionati di trekking stanno portando avanti per la riqualificazione dei sentieri del territorio. L’obiettivo è quello di renderli nuovamente fruibili. Nelle ultime settimane diverse attività sono state organizzate lungo i sentieri che si inerpicano sul Monte Tresino e che da Agropoli o Castellabate permettono di raggiungere il suggestivo villaggio abbandonato di San Giovanni.

Un territorio di grande fascino non solo perché incontaminato ma anche per la presenza di antichi manufatti, come vecchie case, fontane, ponti, abbeveratoi.

Il Sentiero della croce di San Costabile

Ora l’attenzione si sposta sul Sentiero della Croce San Costabile che dalla parte bassa di Castellabate arriva a pochi passi dal mare. In tutto circa 650 metri da fare a piedi. L’antico percorso, benché negli anni sia stato già oggetto di interventi manutentivi, ad oggi si presenza in uno stato di abbandono.

L’iniziativa

L’obiettivo primario è quello di rimuovere erbacce e qualche albero caduto che ostacola il passaggio. In una fase successiva si procederà alla messa in sicurezza anche attraverso l’installazione di una sentieristica che lo segnalerà.

L’appuntamento è per domenica 22 dicembre dalle ore 8.30 alle ore 12.30. L’iniziativa è organizzata dal Cai insieme al Comune di Castellabate