Agropoli: un regolamento per la fruibilità della costa

AGROPOLI. Una commissione consiliare per la gestione della costa, proporre regolamenti e avviare atti che consentano la sua completa fruibilità, sia dei tratti sabbiosi che rocciosi. E’ quanto ha proposto il consigliere comunale Agostino Abate.

“Agropoli ha sette chilometri di costa, tra roccia e arenile. Ad oggi stiamo gestendo solo i tre chilometri sabbiosi mentre gli altri li abbiamo dimenticati”, ha evidenziato il consigliere di minoranza.

La costa di Agropoli: una potenzialità da sfruttare

“Eppure si tratta di un potenziale turistico importante che dobbiamo valorizzare e su cui dobbiamo lavorare”, prosegue l’esponente della minoranza. Di qui la proposta di una commissione che “dia lustro e concretezza della nostra costa”. “Altrove è stato fatto qualcosa di straordinario, anche noi dovremo darci da fare, ma non nelle parole ma nei fatti in modo da apportare correzioni in tal senso anche al Puc”, ha suggerito Abate.

Le proposte dell’amministrazione comunale

Sul caso è intervenuto anche il sindaco Adamo Coppola: “Mi ero già dato da fare per preparare un novo regolamento per approcciare in maniera diversa la gestione dei nostri chilometri di costa e renderli più fruibili, perché si tratta di una necessità per la nostra comunità”, ha precisato il primo cittadino.

“Avevamo pensato di proporre un regolamento e nei prossimi giorni potremmo portarlo all’attenzione delle commissioni in modo da cogliere eventuali suggerimenti e avviare un ragionamento concreto per attuarlo”, ha proseguito Coppola. L’obiettivo è fare in modo che già dalla prossima estate possano esserci delle novità nella gestione e nella fruibilità della costa agropolese.