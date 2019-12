Vibonati: la Magia del Presepe Vivente nella scuola dell’Infanzia

Emozioni, incanto e tanta passione. Questi in sintesi gli ingredienti che hanno reso possibile l’originale Presepe Vivente messo in scena nel giardino della scuola dell’Infanzia di Vibonati.



Protagonisti i piccoli allievi delle scuole di Vibonati e di Sapri dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri guidato dalla Dirigente Teresa Tancredi.



Scenografie e ambienti tipici ricercati e ricreati dalla fantasia delle maestre e delle mamme degli alunni che, con impegno e sacrificio hanno riproposto, ai tanti presenti, la Magia del Natale nella sua vera essenza.



La magia della Natività negli occhi dei bambini, stupore, gioia e attesa per il grande mistero che si ripete ogni anno per insegnarci a stare insieme nella semplicità dei valori cristiani.



I piccoli allievi impegnati in varie attività, hanno riprodotto le ambientazioni e gli abbigliamenti, creando un percorso scenografico e interattivo lungo il quale si sono cimentati nei mestieri e nelle arti di un tempo.