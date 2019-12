Serramezzana – Capograssi: un progetto per la viabilità

SERRAMEZZANA. Investimenti per la strada Serramezzana – Capograssi. Mit e Mef hanno messo a disposizione fondi per i piccoli comuni. Il Decreto Interministeriale del 3 settembre scorso, ridistribuisce risorse residue, derivanti da altri programmi infrastrutturali, tra gli Enti con meno di 3500 abitanti. Perciò il piccolo Comune di Serramezzana è pronto a sfruttare questi fondi. 200mila euro il costo del progetto approvato. Esso è relativo ad un intervento della strada Serramezzana – Capograssi.

Il progetto per la strada Serramezzana – Capograssi

Un’opera strategica per la Comunità del Capoluogo e per quelli della frazione. La strada che collega i due centri abitati, infatti, necessita di un’immediata messa in sicurezza, un intervento di sistemazione e di ripristino anche del manto d’asfalto. I fondi messi a disposizione dai due dicasteri possono rappresentare la giusta occasione per intervenire.

L’investimento

I 200mila euro previsti dal progetto redatto dall’ingegnere Aurelio Positano, Rup dell’opera e responsabile dell’ufficio tecnico, prevede l’investimento di 150mila euro per i soli lavori. 50mila euro sono le somme a disposizione.

Anche altri comuni del comprensorio cilentano stanno puntando a risorse per la sistemazione della viabilità locale. I fondi ministeriali possono essere investiti per la viabilità, l’efficientamento energetico, la sistemazione di edifici pubblici ed opere di abbattimento delle barriere architettoniche. L’amministrazione comunale di Serramezzama, guidata dal sindaco Anna Aquaviva, punta sulla sistemazione di un’arteria, la Serramezzana – Capograssi, che richiede opere di messa in sicurezza.