Serie B: domani Salernitana di scena ad Empoli

Nel pomeriggio di domani la Salernitana sarà di scena sul campo dell’Empoli. Al “Castellani”, alle ore 15.00, andrà in scena, infatti, la sfida valevole per il turno numero 17 della cadetteria: i toscani con 21 punti, nel match diretto dal sig. Manuel Volpi della sezione arbitrale di Arezzo, ricevono i campani con una lunghezza in più in graduatoria. Le due formazioni sono tra le peggiori per rendimento degli ultimi 10 incontri: nove i punti racimolati dal team salernitano, due in meno, addirittura, da quello empolese guidato dal tecnico Muzzi.

Questo l’elenco dei convocati granata stilato da mr. Ventura dopo la rifinitura di oggi.

PORTIERI: Micai, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Heurtaux, Karo, Lopez, Migliorini, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Firenze, Kalombo, Kiyine, Lombardi, Maistro, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Gondo, Jallow

Queste, infine, le probabili formazioni in campo domani dal primo minuto:

Empoli Brignoli; Veseli, Maietta, Pirrello, Nikolaou; Frattesi, Stulac, Bandinelli; Dezi; La Gumina, Mancuso.

Salernitana: Micai; Karo, Migliorini, Pinto; Lombardi, Akpa Akpro; Dziczek, Di Tacchio, Kiyine; Gondo, Djuric.