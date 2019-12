Oroscopo di sabato 21 dicembre 2019

Ariete – Nel lavoro cercate di tenere sempre in pugno la situazione: solo così non sarete colti alla sprovvista dagli eventi. Un grande successo in amore.

Toro – Non sarà facile rimediare agli errori commessi nel lavoro per la vostra imprudenza, ma dovete mettercela tutta. Crisi passeggera in amore.

Gemelli – Siete molto sicuri di voi stessi e di cosa volete nel lavoro: potete anche osare di più. In amore non forzate le cose.

Cancro – Nella professione dall’improvvisazione non può nascere nulla di buono: datevi dei precisi obiettivi. State facendo breccia nel cuore di chi vi affascina.

Leone – Dopo gli sforzi dei mesi scorsi oggi avrete la possibilità di dare una svolta al lavoro. In amore evitate colpi di testa.

Vergine – Tenete gli occhi bene aperti: potrebbe capitarvi nel lavoro una buona occasione ma irripetibile. Sappiate scegliere i vostri amici.

Bilancia – Nel lavoro oggi potrete fare fronte all’imprevisto con intelligenza e sangue freddo. Più tatto e sensibilità in amore.

Scorpione – Giornata frenetica nel lavoro: va organizzata bene per non perdere tempo prezioso. Forse una svolta sentimentale.

Sagittario – Nelle trattative di lavoro siate sempre diplomatici per non compromettere i risultati ottenuti finora. L’amore è a portata di mano.

Capricorno – Vi troverete presto di fronte ad un bivio nel lavoro e dovrete prendere una decisione in tempi rapidi. La persona amata vi dà serenità.

Acquario – La situazione professionale in questi giorni è molto stimolante: farete enormi passi avanti. In amore deponete le armi.

Pesci – È consigliabile non alimentare tensioni nei rapporti con i collaboratori: possono solo danneggiarvi. L’amore è il vostro punto di forza.