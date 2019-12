Inchiesta Kamaraton: torna in libertà Antonio Romano

La Corte di Cassazione ha accolto l’istanza di riesame per l’ex sindaco di Camerota, Antonio Romano. Quest’ultimo, finito prima in carcere e poi agli arresti domiciliari, torna in libertà essendo cessate le esigenze cautelari. Romano, rappresentato dall’avvocato Marco Fimiani, è tra i soggetti coinvolti nell’inchiesta Kamaraton che ha portato all’arresto di ex politici e funzionari del Comune di Camerota.

Nei giorni scorsi era arrivato l’ordine di scarcerazione anche per Fernando Cammarano, Antonio Troccoli e Ciro Troccoli.

L’operazione Kamaraton, portata avanti dai carabinieri della compagnia di Sapri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, aveva portato all’arresto di 12 persone (leggi qui).