Postiglione: per Natale un regalo plastic free per gli studenti

POSTIGLIONE. “La salvaguardia del Pianeta passa anche e soprattutto attraverso piccolissimi gesti.” L’Amministrazione Comunale, nella mattinata di ieri, ha voluto donare a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria del Comune, borracce in alluminio di altissima qualità, resistenti, atossiche e rilavabili, per dare un segnale importante contro ogni forma di spreco ed inquinamento.

“Ringraziamo la Dirigente Prof.ssa Maria Ida Chiumiento, i docenti e tutto il personale scolastico per la loro grandissima disponibilità e collaborazione in una giornata così importante per il futuro di tutti noi. Cambiare le nostre abitudini si può, e da Voi, cari ragazzi, possiamo solo imparare.” – dichiara il sindaco Mario Pepe