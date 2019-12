Open day al Pisacane di Padula

Porte aperte sabato 21 dicembre al Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula per l’Open Day. Dalle ore 16.00 alle 20.00 la dirigente scolastica Liliana Ferzola, docenti, personale e allievi presenteranno l’ampia offerta formativa dell’istituto per indirizzare i ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado nella scelta dell’istituto superiore da frequentare per un brillante futuro accademico o lavorativo.

Sono 5 i percorsi di studio attivi:

il Liceo Scientifico Ordinario che conta sulla presenza di laboratori ricchi di strumentazioni e apparecchiature completamente rinnovate e all’avanguardia per una didattica efficace con importanti risvolti pratici ed esperienze laboratoriali;

il Liceo Scienze Applicate che punta su una maggiore conoscenza di matematica, fisica e scienze naturali stimolando il ragionamento e la logica per indirizzare i ragazzi allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica;

l’indirizzo Biomedico che prepara i ragazzi alle facoltà universitarie ad indirizzo medico facendo del Liceo Pisacane uno tra i pochissimi licei italiani ad aver ottenuto la possibilità di inserire tra le proposte formative il potenziamento biomedico

il Liceo Quadriennale che, in fase sperimentale, trova, nel Liceo Pisacane di Padula, per il terzo anno consecutivo, l’unico della parte sud della Provincia di Salerno ad averne ricevuto il riconoscimento per la sperimentazione in base alle esigenze formative europee;

e poi la grande novità… il Liceo Internazionale che risponderà ai bisogni dei giovani talenti del territorio per avviarli alle pubbliche relazioni e alla carriera politica e diplomatica, anche negli organismi internazionali. Nel piano dell’offerta formativa è previsto anche lo studio della lingua cinese oltre all’inglese

Nel corso dell’open day, gli alunni delle classi terze e le loro famiglie avranno modo di conoscere a fondo l’offerta formativa del Pisacane assistendo e prendendo parte anche a stimolanti laboratori didattici.

Appuntamento sabato 21 dicembre dalle 16.00 alle 20.00 al Liceo Scientifico Carlo Pisacane di Padula