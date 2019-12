Gli elettrodomestici indispensabili per la casa

Il progresso in campo tecnologico ha migliorato la vita di tutti i giorni, rendendola più semplice e meno impegnativa, grazie soprattutto agli elettrodomestici di ultima generazione. Ce ne sono davvero tantissimi sul mercato e non è sempre facile capire quale scegliere o quale modello si addica di più alle proprie esigenze.

Bisogna considerare diversi fattori: lo spazio a disposizione, prima di tutto, ma anche lo stile della casa, senza trascurare la reale necessità di quel prodotto specifico, elemento da tenere presente quando il prezzo è abbastanza alto.

Diamo insieme un’occhiata a ciò a cui non si può proprio rinunciare e stabiliamo alcuni criteri da seguire per trovare l’offerta giusta per le proprie tasche.

Gli immancabili

Il primo posto al quale pensiamo, per collocare gli elettrodomestici, è senza dubbio la cucina: qui si svolge la maggior parte dell’attività che ne ha la necessità, per cui è bene stabilire quali acquistare quando la si sta arredando o la si vuole rimodernare.

Ciò a cui non si può davvero rinunciare è il frigorifero, ovvero il posto nel quale è possibile conservare gli alimenti e mantenerli freschi più a lungo. Naturalmente, non deve mancare neppure il congelatore, meglio se integrato nello stesso elettrodomestico, perché questa parte ha la funzione di garantire una buona riserva di cibo nel tempo.

Un modello base va bene per chi ha poche pretese: i giusti scomparti, incluso quello per le uova, e i ripiani adatti a tutti i cibi che intendete consumare. Se non avete problemi di prezzo, potrete optare anche per una tipologia ultramoderna, che faccia il ghiaccio o permetta di bere direttamente dallo sportello dell’acqua fresca, utile soprattutto in estate.

Un elemento al quale non potrete dire di no è il sistema “no frost”, che evita la formazione di ghiaccio e che quindi non vi obbligherà a perdere tempo a sbrinarlo ogni tanto. Subito dopo viene la lavatrice: certo, non è obbligatorio collocarla in cucina, soprattutto se avete a disposizione una sezione adibita a lavanderia, ma è comunque un elettrodomestico fondamentale per vivere al meglio.

Per scegliere la migliore basta fare riferimento alle opinioni degli acquirenti con le vostre stesse esigenze: dividete i modelli di vostro interesse in base alle funzioni e al prezzo e considerate soprattutto le dimensioni, per non dover sacrificare una porzione troppo grande della vostra cucina.

Il piano cottura è un altro elemento che non deve mai mancare: quello a gas, in vetroceramica, a induzione, ce ne sono di tutti i gusti e costi. Stessa cosa vale per il forno, che è fondamentale per la preparazione di tante leccornie ma anche di piatti come un bel pollo con le patate: non vorrete mica rinunciarci!

Utili e funzionali

Insieme a questi poniamo anche altri elettrodomestici che possono semplificare di molto la vita di tutti i giorni: chi ha poco tempo per cucinare, per esempio, può optare per l’ormai diffusissimo forno a microonde, che occupa poco spazio e riscalda (se non cuoce) in pochi minuti. Si pulisce, inoltre, in breve tempo, viste anche le sue dimensioni.

Arriviamo poi al capitolo “pulizie di casa”: la scopa occupa ancora un bel posto in casa, ma certamente richiede più fatica e tempo per ottenere una pulizia accurata. Oggi sono molto diffusi i panni elettrostatici, che riducono questo impegno, ma mai possono sostituire il buon vecchio aspirapolvere, che impiega energia elettrica ma riduce lo sforzo fisico.

Ce ne sono tanti in commercio per tutti i gusti: con o senza sacco, con filtro HEPA, fino ai moderni robot aspirapolvere, che hanno una marcia in più. Questi elettrodomestici, infatti sono molto compatti e possono essere programmati per agire in determinate ore e per pulire tutti gli angoli che, con un modello tradizionale, fatichereste a rendere perfettamente lindi.

Il loro punto debole sta nel costo, che è molto superiore al classico aspirapolvere, ma si ha un grande guadagno di tempo e di salute, visto che non dovrete piegarvi per sollevare lo scopettone o perdere tempo a controllare se il filo è abbastanza lungo e se vi consente di pulire tutta la casa senza dover trovare ogni volta una presa disponibile.

Insomma, fortunatamente le invenzioni hanno risolto molti dilemmi di chi conduce una vita tutta ufficio e poca casa: stilando un elenco delle vostre necessità, non avrete difficoltà a capire ciò di cui avete bisogno.

Potrete valutare la cifra giusta da spendere per non trovarvi in bolletta, con il vantaggio in più di avere a disposizione un oggetto che migliorerà la qualità della vostra vita.