CASAL VELINO. Comune a sostegno delle famiglie bisognose. L’amministrazione di Casal Velino, guidata dal sindaco Silvia Pisapia, ha deciso di destinare circa 10mila euro per le persone in difficoltà. Diversi cittadini si sono rivolti all’Ente per chiedere la concessione di contributi assistenziali straordinari necessari ad integrare gli esigui redditi familiari o a fronteggiare particolari situazioni di emergenza che hanno determinato condizioni di squilibrio socio – economiche, come precarie condizioni di salute, disoccupazione, lutti, incidenti, ecc…

Fondi a famiglie bisognose, la scelta di Casal Velino

I nuclei familiari richiedenti sono già a carico dei servizi sociali. Ecco allora che l’amministrazione comunale ha deciso di accogliere le richieste provvedendo all’erogazione di provvidenze per le persone in difficoltà. In particolare il sostegno verrà assegnato in presenza di gravi patologie a carico di componenti del nucleo familiare, per mancanza di reddito o eseugità dello stesso.

La modalità di distribuzione delle risorse

Nello specifico saranno assegnati 200 euro a coloro che dovranno affrontare particolari patologie; 250 per chi ha un reddito inferiore a tremila euro e 200 per chi ha un reddito superiore (il riferimento è l’Isee). Un piccolo aiuto per le famiglie bisognose.