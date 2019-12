Autovelox di Agropoli, spunta il caso “verbali doppione”

AGROPOLI. Verbali doppione per l’autovelox. Lo rende noto l’avvocato Giuseppe Russo, a capo dell’associazione Noi Consumatori di Castellabate. Stando alle denunce, alcuni utenti, pur avendo regolarmente pagato le multe comminate con l’autovelox di Agropoli o avendole contestate, ricevono un nuovo verbale di pagamento, identico al precedente.

“Ci stanno arrivando numerose segnalazioni di cittadini che hanno ricevuto doppione dei verbali nonostante abbiano già pagato o fatto ricorso”, ammette Russo. A questi ultimi il presidente dell’associazione invita a denunciare i fatti: “Recatevi alla stazione dei carabinieri portando sia il verbale pagato che il doppione e chiedete di denunciare il comando di polizia municipale di Agropoli e di svolgere delle indagini”.

La denuncia servirebbe a verificare se vi siano reati e in particolare quelli di violenza privata e abuso d’ufficio. “Il comando di polizia non ha rilasciato nessuna comunicazione per indicare un errore nell’invio dei doppioni”, dice Russo che invita quindi a segnalare tali episodi. Il legale cilentano chiude con un appello: “Aiutateci in questa battaglia”.

L’autovelox di Agropoli

L’autovelox di Agropoli è posizionato sulla Cilentana (da inizio anno strada a gestione Anas), tra gli svincoli Agropoli Nord e Agropoli Sud. Fin dal momento della sua installazione la presenza dell’apparecchio ha causato notevoli polemiche.