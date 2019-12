Al Piranesi di Paestum nasce il “PaNettuno”

Il nome non poteva che essere ispirato alla storia e al Tempio di Nettuno che è ad appena pochi metri dai laboratori in cui vengono realizzati: i “PaNettuni” sono i panettoni artigianali preparati dagli studenti delle quarte e delle quinte dell’Ipsar Piranesi. Il progetto si chiama “PaNettuni al Piranesi”. Per questo primo anno sono due i tipi di panettone realizzati: uno è il classico mandorlato con nocciole, l’altro è fatto con uvetta sultanina e arancia candidata, aromatizzato con prodotti del territorio. Ne saranno preparati in tutto un centinaio, sotto la guida dei docenti addetti alla produzione Antonio Pizzi e Pierino Mercurio. Saranno confezionati ed etichettati, come previsto dalle norme in materia, secondo le indicazioni dei docenti Rosa Russo e Valerio Desiderio.

I PaNettuni verranno venduti in ambito scolastico, almeno per questa prima esperienza. Il ricavato verrà utilizzato per finanziare alcune delle tante attività della sezione alberghiera dell’Istituto Piranesi, diretto da Loredana Nicoletti.

I ragazzi attraverso questi progetti hanno anche l’opportunità di partecipare all’alternanza scuola-lavoro.

E se per Natale il lavoro è ormai quasi ultimato, già si pensa a Pasqua, con colombe e pastiere che forse potranno accontentare un pubblico goloso ancora più ampio.