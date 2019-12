A Castelnuovo Cilento il “sindaco Babbo Natale”

CASTELNUOVO CILENTO. Un sindaco vestito da Babbo Natale? Capita a Castelnuovo Cilento (e da un po’ di tempo in realtà), dove Eros Lamaida anche quest’anno ha deciso di calarsi nei panni del grande vecchio barbuto per consegnare doni ai bambini delle scuole. L’iniziativa ieri mattina. Il primo cittadino, insieme a Melissa Avolio del Gruppo Melissa animazione che ha vestito la parte dell’elfo, è stato nei plessi scolastici di Patana, Velina e Castelnuovo Cilento.

Sindaco Babbo Natale per portare doni agli studenti

Ai piccoli studenti della scuola primaria il sindaco Babbo Natale ha portato in dono degli zainetti; degli ombrelli per quelli delle medie. Per tutti un momento di allegria e un gradito omaggio in vista del Natale.

“Facciamo sentire la vicinanza del Comune”

“Da dieci anni, circa, Babbo Natale arriva nelle Scuole di Castelnuovo Cilento. Un Babbo Natale particolare, in verità, perché è un Babbo Natale Istituzionale per far sentire vicino ai bambini, alle bambine, ai ragazzi , alle ragazze, alle loro famiglie e, naturalmente, all’Istituzione Scuola , la vicinanza, la prossimità del Comune”, ha detto il sindaco Babbo Natale, Eros Lamaida.

Le altre iniziative di giornata

Dopo l’iniziativa nelle scuole di Castelnuovo Cilento, il gruppo Melissa Animazione ha dedicato qualche momento di spensieratezza ai degenti del reparto di pediatria dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Anche per loro regali di Natale e uno spettacolo di bolle di sapone.