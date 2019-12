VIDEO | Atena Lucana: sit in degli animalisti davanti al macello

A pochi giorni dal Natale gli animalisti dell’associazione “Salerno Animal Save”, sono tornati a manifestare nei pressi del macello di Atena Lucana. Alcuni attivisti si sono posizionati lungo la strada con dei cartelli finalizzati a sensibilizzare tutti a rispettare gli animali e a cambiare il proprio stile di vita.

Non è la prima volta che gli attivisti scendono in campo per iniziative simili. Più volte nei mesi scorsi hanno manifestato davanti al macello di Atena Lucana.