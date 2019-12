Uno sbiancamento dentale per Natale: opinioni riguardo DentalPro e altri dettagli

Ormai è Natale e fra i regali più originali che si troveranno sotto l’albero c’è un appuntamento per lo sbiancamento dentale. Dopotutto in un mondo dove tutti hanno tutto regalare un servizio è molto di moda. Al giorno d’oggi con l’avvento dei social e la propria faccia che compare qui e là catturata dalle foto dei cellulari ad ogni incontro sociale, avere un bel sorriso bianco è una cosa per molti indispensabile.

Lo sbiancamento è un regalo sempre gradito e un trattamento estetico che non necessariamente si ha l’esigenza di fare dal proprio dentista di fiducia, ecco perché è possibile scegliere una clinica dentistica a proprio piacere senza problemi.

La scelta della clinica: opinioni riguardo DentalPro

È chiaro che, anche perché si tratta di un regalo e bisogna fare bella figura, è opportuno scegliere uno studio serio dove non solo i dentisti siano in gamba, ma dove il cliente venga coccolato e ben accolto. Per non sbagliare il consiglio è quello di scegliere uno studio strutturato, come può essere uno di quelli di DentalPro.

Qui l’ambiente è innovativo, moderno, professionale. Nella sua semplicità ed essenzialità è possibile sentirsi a proprio agio e la cortesia del personale riuscirà a fare breccia nel cuore di chi vi mette piede per la prima volta. Non di rado chi prova questo studio finisce col restarvi come cliente. Per quanto riguarda la qualità le opinioni riguardo DentalPro non lasciano molti dubbi: è sicuramente elevata. Lo sbiancamento viene fatto con attenzione e rispettando le tempistiche necessarie, senza fretta e spiegando passaggio dopo passaggio per avere sempre ben chiaro che cosa sta capitando nella propria bocca.

Nella scelta della clinica a cui rivolgersi per regalare questo trattamento conta ovviamente anche il prezzo proposto. Di solito presso studi dentistici così strutturati il tariffario è molto conveniente e infatti è proprio così, qui si può pagare lo sbiancamento dentale anche 20-30% meno rispetto ad altri studi. Se il budget per il regalo è superiore si può pensare di associare al trattamento di sbiancamento un’igiene dentale.

Come funziona lo sbiancamento?

Le tecniche di sbiancamento dei denti sono diverse ma quella più innovativa e sicura è sicuramente quella che sfrutta la luce. Il dentista, dopo aver valutato il colore iniziale dei denti, si fa un’idea di quanto sia necessario schiarire. Fatto questo, può essere che ritenga necessario fare una pulizia dentale. Si procede poi con la stesura sui denti di una soluzione a gel a base di perossido di idrogeno, una sostanza che viene attivata dalla luce.

Ecco che quindi il dentista sottopone i denti con il gel alla lampada che può essere alogena, al plasma o a led (questa è sicuramente la più innovativa). Le varie tipologie di lampade si distinguono per la potenza della luce. Per un livello di macchie e ingiallimento normale una seduta può essere più che sufficiente. Per ben un anno o due, nel migliore dei casi, ecco che si potrà vedere allo specchio ogni giorno il regalo ricevuto a Natale: un bel sorriso bianco.