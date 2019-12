Serie B: ufficiale un addio in casa Salernitana

Nella giornata di ieri la Salernitana, che lunedì ha inaugurato il primo Store ufficiale in Piazza Caduti Civili di Guerra a Salerno, ha comunicato che il Sig. Tiziano De Patre ha rassegnato le dimissioni per motivi personali dall’incarico di allenatore in seconda della Prima Squadra.



In occasione delle festività natalizie, inoltre, una delegazione della Salernitana, formata da Cerci, Kiyine, Gondo e Micai accompagnati dal Team Manager Avallone, insieme all’Associazione Ama Salerno ha fatto visita, ieri, al reparto pediatrico dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

I granata si sono intrattenuti, durante la mattinata, con i bambini regalando loro i giocattoli raccolti dall’Associazione e dei gadget granata per un momento di allegria e spensieratezza.