Ispani programma maxi intervento sulla viabilità

L’amministrazione comunale di Ispani, guidata dal sindaco Marilinda Martino, programma una serie di progetti per la viabilità. L’obiettivo è candidare a finanziamento le opere per ottenere i finanziamenti necessari ad eseguirle. Nello specifico l’amministrazione comunale ha approvato gli studi di fattibilità tecnica ed economica che dovranno garantire la messa in sicurezza, il consolidamento e l’ampliamento delle seguenti strade comunali: “San Cataldo”, “Costalunga” e infine “Casabianca”.

Le opere hanno rispettivamente i seguenti costi: circa 311 mila euro, circa 400 mila euro e circa 427 mila euro.

Viabilità: interventi con fondi Cipe

I progetti saranno candidati a finanziamento. Si punta a sfruttare le risorse del Comitato Interministeriale per la Programma Economica (CIPE). Quest’ultimo nell’ambito del “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali – Assegnazione risorse al piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni”, ha stanziato risorse per 80 milioni di euro in favore delle regioni del Mezzogiorno e per un importo di 10 milioni di euro per ciascuna regione.

Queste potranno essere utilizzate dai comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti per interventi straordinari riguardanti le strade secondarie a gestione comunale.

Viabilità: interventi grazie allo Sblocca Cantieri

Questi, però, non sono gli unici progetti che interesseranno la viabilità comunale. L’amministrazione comunale, infatti, punta anche ai fondi derivanti dal cosiddetto Sblocca Cantieri che destina risorse per i comuni con popolazione inferiore a 3500 abitanti.

In questo caso gli interventi di messa in sicurezza che si punta a realizzare interesseranno via Cadorna, Vico Galilei e via Cantiere.

Il costo dei progetti da finanziare dovrà essere pari ad un massimo di 200 mila euro di cui fino a 150 mila euro per lavori e fino a 50 mila euro per somme a disposizione dell’amministrazione.