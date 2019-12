Ispani: dopo 22 anni ancora nessun indennizzi per gli esprori

ISPANI. Un sollecito a liquidare le somme concordato per l’esproprio dei terreni nella frazione San Cristoforo. Sul tema ritornano i consiglieri del gruppo di minoranza LeAli per Ispani. Con una nota firmata da Salvatore Avagliano, Piernicola Lovisi ed Antonio Pecorelli, si ricorda che nel 1990 venne approvato il progetto per la costruzione di piazza Nuova nella frazione San Cristoforo. 7 anni dopo, nel marzo 1997, il sindaco autorizzò l’occupazione d’urgenza e l’esproprio dei terreni.

A tal proposito i proprietari avrebbero dovuto avere quale indennizzo circa 4100 euro. A 22 anni di distanza ancora una volta tali somme non sono state liquidate. Eppure le stesse risultano iscritte al bilancio e nell’aprile scorso è stata firmata la determina per la liquidazione.

Ma ad otto mesi di distanza ciò non è ancora avvenuto. Di qui un nuovo sollecito all’amministrazione comunale da parte dei consiglieri di minoranza.