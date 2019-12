Intitolato a Paolo Tesauro Olivieri l’archivio storico di Altavilla

ALTAVILLA SILENTINA. L’archivio storico comunale, presente nella biblioteca comunale Arnaldo Di Matteo, sarà intitolato alla figura di Paolo Tesauro Olivieri. E’ questa la decisione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Marra, che ha già dato mandato agli uffici comunali affinché procedano in tal senso.

I motivi di una scelta

La decisione dell’esecutivo arriva per omaggiare una figura importante di Altavilla Silentina, un cultore di storia locale autore di diverse pubblicazioni.

Chi era Paolo Tesauro Olivieri

Nato il 19 dicembre 1919, si trasferì per alcuni anni a Campagna per poi tornare ad Altavilla Silentina per insegnare. Nel 1940 si arruola nei carabinieri e parteciperà anche alla Seconda Guerra Mondiale. In questo periodo i tedeschi lo imprigionarono in un lager. Questa triste esperienza l’ha raccontata anche nel libro “Il redivivo di Weimar”.

Al rientro dalla prigionia, nel 1946, sposò Giovanna Giovane. Iniziò l’attività di insegnante per diversi anni tra Albanella e nelle campagne circostanti. Invine ottenne il trasferimento a Scafati e poi Salerno. Morì il 5 settembre del 2013.

Negli anni è stato autore di diverse pubblicazioni, molte rappresentano un’importante e preziosa fonte storica su Altavilla Silentina. Ecco perché la figura di Paolo Tesauro Olivieri risulta fondamentale per la comunità e la sua storia.