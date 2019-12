CAMEROTA. Vandali in azione al Capoluogo. La denuncia arriva da parte dei residenti secondo i quali vi sarebbe una vera e propria baby gang sul territorio. Un gruppo di ragazzini che danneggia le auto in sosta. Gli ultimi episodi sono stati scoperti questa settimana dai proprietari di automobili lasciate in sosta in Piazza Santa Maria.

Vandali in azione, danni alle auto

Lungo le fiancate erano presenti diversi graffi, sembrerebbe fatti con dei coltellini. Purtroppo tali fenomeni non sono nuovi, evidenziano rammaricati i residenti della zona.

I precedenti

Addirittura in passato ad un mezzo delle forze dell’ordine furono manomessi i freni. Danni da parte di vandali sono stati segnalati anche al patrimonio pubblico e in particolare all’arredo urbano.

Nel febbraio scorso, inoltre, fu la stessa amministrazione comunale a denunciare atti vandalici ai danni della scuola del Capoluogo dove furono rotti i vetri di alcune porte.

L’appello dei residenti è quello di garantire più controlli in zona anche attraverso l’ausilio di telecamere di videosorveglianza.