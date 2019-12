Agropoli, sanzionato commerciante abusivo

Nel corso di mirati controlli tesi al contrasto del commercio abusivo su aree pubbliche, questa mattina la Polizia municipale di Agropoli, diretta dal comandante Carmine di Biasi, ha operato nei pressi di contrada Marrota. Qui, gli operanti (cap. Antonio Cantarella, cap. Ermanno Napoliello, APM Luigi Di Santi) hanno effettuato un controllo ad una persona che era sul ciglio della strada intenta a vendere merce di vario tipo. All’esito dello stesso è risultato che il soggetto, 49enne originario di Capaccio Paestum, non era munito di licenza per esercitare il commercio su aree pubbliche (L.R. 1/2014).

Le verifiche si sono poi estese alla vettura e, attraverso la banca dati dei Carabinieri, è risultato che la targa del veicolo in possesso del 49enne non aveva corrispondenza con il telaio, ma era riconducibile ad altra vettura. E sia la vettura che la targa erano intestate a due distinte persone, diverse dal controllato. Inoltre, il soggetto era sprovvisto di libretto di circolazione (art. 94 C.d.S.) e di copertura assicurativa (art. 193 C.d.S). Per giunta non era in possesso di patente di guida, ma non è stato possibile contestare quest’ultimo punto in quanto al momento del controllo la vettura non transitava.

Gli agenti hanno quindi provveduto: al sequestro della merce, al sequestro per confisca del veicolo e della targa, oltre ad elevare una sanzione amministrativa salata. Inoltre il soggetto, relativamente alla targa impropria (art. 100 C.d.S.), configurandosi la violazione dell’art. 489 del Codice penale, è stato deferito all’Autorità giudiziaria. Proseguono intanto le indagini per comprendere la posizione degli altri due soggetti che risultano intestatari l’uno della vettura e l’altro della targa.