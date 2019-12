Agropoli, lavori sulla Cilentana sospesi dal 20 dicembre

Saranno sospesi durante le festività nataliziue i lavori sulla Cilentana, nel tratto tra Capaccio Paestum ed Agropoli. Le opere riprenderanno quindi dopo la Befana e saranno concluse entro gli inizi di febbraio 2020. Questo provvedimento eviterà disagi in vista del rientro di molte persone sul territorio per le festività natalizie. Erano stati proprio gli automobilisti a chiedere di limitare i disagi considerato che le opere, eseguite nelle ore diurne, determinano non pochi disagi al traffico.

“Tale richiesta, come riferito da fonti ANAS, non può essere accolta a causa della rigidità delle condizioni climatiche – ha spiegato il senatore del Movimento 5 Stelle, Francesco Castiello – Pertanto si provvederà alla sospensione dei lavori dal 20 dicembre al 7 gennaio, per poi riprenderli e concluderli rapidamente, entro la metà di febbraio 2020. Dopodiché verrà la volta della ripavimentazione dell’ultimo tratto in direzione Sapri”.

“Concluso l’asfalto, occorrerà procedere al più presto alla sostituzione dei guardrail obsoleti, insicuri e non conformi a legge, così migliorando la sicurezza della circolazione, e potranno essere ripristinati gli ordinari limiti di velocità”, ha aggiunto il parlamentare cilentano.