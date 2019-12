Vibonati, operai della raccolta rifiuti senza stipendio: “Comune intervengga”

VIBONATI. Una nota indirizzata al sindaco Franco Brusco e al responsabile dell’ufficio manutenzione per chiedere chiarimenti sul mancato pagamento degli stipendi agli operai che si occupano della raccolta rifiuti sul territorio. L’iniziativa è del consigliere comunale Manuel Borrelli. “Da alcuni mesi gli operai lamentano, ancora una volta, il mancato pagamento degli emolumenti maturati negli ultimi 3 mesi – scrive – questo ritardo sta creando alle famiglie degli stessi notevoli problemi di natura finanziaria”.

Borrelli ricorda che “anche in passato si è assistito ad un continuo rimpallo di responsabilità tra il Comune e la Ditta affidataria”. In “soccorso” dei lavoratori il Codice Civile in virtù del quale, ricorda il consigliere di minoranza: “l’Ente può provvedere direttamente al pagamento degli stipendi non corrisposti ai dipendenti di una ditta appaltatrice, utilizzando le somme dovute in base al contratto d’appalto e che da ciò deriva una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro”.

Di qui la richiesta di “far luce su questa incresciosa vicenda e di verificare se il Comune ha provveduto a pagare quanto previsto dal Capitolato d’Appalto e a valutare la possibilità, prevista dal Codice Civile, di pagare direttamente gli operai decurtando la somma dal canone dovuto alla ditta appaltatrice”.

“Il pagamento puntuale degli operai è un elemento indispensabile per migliorare il servizio e la percentuale di raccolta differenziata che è crollata sensibilmente negli ultimi tre anni”, conclude Manuel Borrelli.