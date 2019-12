De Luca a Stio per l’inaugurazione della Casa della Salute

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sarà presente a Stio Cilento il prossimo 20 dicembre. La sua visita coinciderà con la posa della prima pietra della “Casa della Salute comprensoriale”. All’incontro, che si svolgerà nell’aula consiliare del Comune di Stio, a partire dalle ore 16.00, parteciperanno oltre al Governatore, il delegato della sanità Enrico Coscioni, i sindaci del comprensorio, il direttore generale dell’ASL Salerno Mario Iervolino e diversi operatori sanitari.

La Casa della Salute di Stio

La “Casa della Salute” fu finanziata dalla Regione Campania per un importo di 4.818.405 euro. Di questi una parte fu assegnata al Comune per effettuare lavori e dotarla di tutte le attrezzature necessarie chiavi in mano, la restante somma, pari a circa 3 milioni di euro, fu assegnata all’ASL come da convenzione per iniziare le attività.

Le attività della struttura

Nella struttura previsti dei poliambulatori specialistici ed un piccolo laboratorio di analisi cliniche e di radiologie. Questa eviterà ai tanti anziani di dover raggiungere Vallo anche per un banale prelievo. Raggiungere la città in tempi di percorrenza richiede almeno 45 minuti e che è scarsamente collegato con mezzi di trasporto pubblici. Nella casa della salute sono anche previsti, dodici posti letto. Serviranno per pazienti non acuti e già diagnosticati in ospedali ma ancora con bisogno di assistenza a bassa intensità di cure.

“In questo caso, finalmente ci troviamo di fronte ad una condizione in cui è la sanità che va verso il cittadino e non il contrario. Detta struttura, infatti, servirà a tutto un comprensorio scaturito da un protocollo di intesa con i comuni di Orria, Campora, Magliano Vedere, Gioi, Monteforte, Salento e Stio”, dice il Sindaco Natalino Barbato.