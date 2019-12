Camerota: per migliorare il servizio idrico insieme cittadini, comune e privati

CAMEROTA. Un progetto per garantire un miglioramento del servizio idrico in località Marco. L’amministrazione comunale di Camerota, guidata dal sindaco Mario Scarpitta, è pronta a passare all’azione per risolvere le criticità. Ma non lo farà da sola.

“I cittadini hanno, già nel passato, manifestato la necessità della fornitura idrica alla località Marco del Comune di Camerota, non trovando opportuno riscontro mediante soluzione concreta. Soluzione che ad oggi questa Amministrazione intende intraprendere con decisione a partire dalla presente proposta e con l’aiuto di tutte le parti interessate”, fanno sapere da palazzo di città.

Miglioramento del servizio idrico: l’iniziativa di Camerota

Allora come intervenire? L’idea è quella di ricorrere al civic crowdfounding, ovvero una modalità di finanziamento dal basso capace di coinvolgere attivamente la cittadinanza, attraverso la creazione di una piattaforma locale quale strumento per il lancio di progetti per la collettività che abita nel territorio.

In particolare, per il caso di località Marco, saranno unite risorse pubbliche e private in modo tale da sensibilizzare anche la comunità a rendersi partecipe e al contempo avviando nuove forme di collaborazione pubblico-privato.

La Consac, società che gestisce la rete idrica è pronta a valutare la disponibilità di potenziare il servizio in località Marco mediante la progettazione e la realizzazione, con oneri che saranno suddivisi tra azienda, Comune e cittadini.

Ora la palla passa proprio a questi ultimi: l’amministrazione comunale verificherà la disponibilità degli abitanti a dare il loro apporto alla realizzazione di una rete idrica efficiente. In caso di riscontro positivo si procederà a stilare e sottoscrivere apposito accordo con i soggetti pubblici e privati interessati all’implementazione del progetto che definisca tempi, oneri, modalità della sua esecuzione.