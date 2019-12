Agropoli: missione Babbo Natale per i vigili del fuoco

AGROPOLI. Quest’anno auguri speciali per i bambini dell’istituto Scudiero di San Marco. Babbo Natale e i suoi folletti sono arrivati non con la slitta, ma con i mezzi dei vigili del fuoco! Tra stupore, magia e felicità i bambini hanno accolto Santa Claus e i suoi aiutanti pompieri con applausi e sorrisi.L’istituto ha voluto coinvolgere i pompieri per gli auguri di Natale ai più piccoli anche con l’obiettivo di sensibilizzare e promuovere la cultura della sicurezza.

I vigili del fuoco hanno risposto presente all’invito della dirigente Carmela Maria Verrelli, arrivando con un mezzo nell’atrio dell’istituto e salutando tutti dall’alto di un’autoscala. L’iniziativa si è tenuta nell’ambito di una giornata organizzata dalla scuola per celebrare le imminenti festività natalizie.

“Oggi è un momento importante – ha spiegato Calogero Lacagnina – siamo lieti di augurare a tutti un buon Natale. Siamo contenti perché i più piccoli si divertono e noi partecipiamo a queste iniziative perché anche questi momenti ludici sono importanti per la loro crescita”.